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19.12.17 17:46 Красноярский музыкальный театр готовит новогоднюю премьеру для детей





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"Работа в детском спектакле - это всегда особая искренность в работе, потому что дети чувствуют всё, они фальшь не простят вообще, не поверят, начнут болтать, бегать, заниматься своими делами, но не будут прикованы к действию на сцене. Поэтому наша задача быть максимально естественными, озорными, весёлыми, яркими", - говорит исполнительница роли Забавы Надежда Кармаева.



За каждым движением, музыкой и светом в зале пристально следит главный режиссёр Николай Покотыло, за плечами которого немало новогодних постановок по всей стране. Он уверяет, постановка понравится не только детям, но и их родителям.



"Мультфильм сам по себе, кажется, 17 минут чистого времени, минимальные диалоги, перебросились парой фраз - побежали дальше. У нас пьеса развёрнутая, час десять чистого времени, всё, что можно было, мы показали в самом лучшем виде", - рассказал режиссёр-постановщик Николай Покотыло.



Премьера сказочной истории состоится 20 декабря в 11 и 18 часов.



Эти песни красноярцы знают наизусть с детства. Но знакомые мелодии могут заиграть по-новому благодаря современной обработке и хореографии. Например, Забава покажет мастерство в стиле поп и R&B, а танец Бабок-Ёжек на новый лад заставит приплясывать зрителей на местах. Постановка "Летучий корабль" станет в этом году основной на протяжении всех праздников. Её покажут 18 раз. В день планируют ставить по четыре спектакля."Работа в детском спектакле - это всегда особая искренность в работе, потому что дети чувствуют всё, они фальшь не простят вообще, не поверят, начнут болтать, бегать, заниматься своими делами, но не будут прикованы к действию на сцене. Поэтому наша задача быть максимально естественными, озорными, весёлыми, яркими", - говорит исполнительница роли Забавы Надежда Кармаева.За каждым движением, музыкой и светом в зале пристально следит главный режиссёр Николай Покотыло, за плечами которого немало новогодних постановок по всей стране. Он уверяет, постановка понравится не только детям, но и их родителям."Мультфильм сам по себе, кажется, 17 минут чистого времени, минимальные диалоги, перебросились парой фраз - побежали дальше. У нас пьеса развёрнутая, час десять чистого времени, всё, что можно было, мы показали в самом лучшем виде", - рассказал режиссёр-постановщик Николай Покотыло.Премьера сказочной истории состоится 20 декабря в 11 и 18 часов. Вероника УСКОВА











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