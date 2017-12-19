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НОВОСТИ | Общество





19.12.17 17:44 Специалисты минздрава рассказали о работе поликлиник во время новогодних каникул



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Дополнительные бригады скорой помощи с 30 декабря по 8 января - это традиционное усиление. В первую очередь "скорая" спешит на экстренные вызовы. "Это боли в сердце, инсульт, травмы, отравления, роды, чрезвычайные ситуации,", - пояснил главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

В новогоднюю ночь на номер 103 в Красноярске поступает около двух тысяч вызовов. Медики замечают, в последние годы травмы, связанные с запуском салютов, стали единичными, зато в разы увеличилось число травмирования детей, и в этом случае врачи говорят о снижении бдительности взрослых под воздействием алкоголя. Известен случай, когда 11-месячному ребёнку родители под бой курантов дали ложку красной икры. У малыша случилась сильнейшая аллергия.

299-24-24, 299-25-25, 299-27-27 - телефоны скорой, по которым можно получить консультацию врача в случае, когда человек не знает, требуется ли ему экстренная помощь. Такое тоже бывает. Поликлиники будет работать 30 декабря, а также 3 и 6 января. Причём врача на дом при необходимости в январе уже можно будет вызвать. Но медики напоминают - легче предупредить болезнь. Советуют 31 декабря поспать днём и подготовить желудок к ночному застолью.

"Мы должны есть как минимум четыре, а то и шесть раз в день. Мы заранее готовим себя и свой желудок к тому, что ночь предстоит сложная. И во время празднования мы не должны садиться за стол голодными", - напомнила главный врач Красноярского краевого центра медицинской профилактики Ольга Кутумова.

В новогоднюю ночь желательно прогуляться - движение способствует быстрому перевариванию пищи. Но обязательно в верхней одежде и зимней обуви. Самые частые обращения в новогодние каникулы - заболевания верхних дыхательных путей, которые спровоцированы простудой.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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