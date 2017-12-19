НОВОСТИ | Происшествия













19.12.17 17:39 Дивногорск простился с полицейским, погибшим при исполнении





Фото



Он родился в Абанском районе, закончил техникум в Дивногорске, служил пограничником, после армии пришёл работать в полицию. У Дениса Сумина осталась жена и семилетний сын. Репортаж с церемонии прощания смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



Дивногорск простился с полицейским, погибшим при исполнении , Денисом Суминым. Церемония проходила в местном ДК. Сотни полицейских с гимном и орудийным залпом в последний путь проводили своего коллегу. Ему было 34 года. Ранение, несовместимое с жизнью, он получил в ночь с 16 на 17 декабря, когда приехал по вызову. 12 лет в органах, имеет благодарности, медаль за доблестную службу.Он родился в Абанском районе, закончил техникум в Дивногорске, служил пограничником, после армии пришёл работать в полицию. У Дениса Сумина осталась жена и семилетний сын. Репортаж с церемонии прощания смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













