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20.12.17 08:47 Первые этажи красноярских многоэтажек заполонили пивные магазины





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Кроме того, в квартире круглогодично горячие полы. В этом убедилась и наша съёмочная группа. Летом ситуация усугубляется. Комнаты превращаются в тропики. У Антонины Михайловны тоже появился "замечательный сосед" в виде пивного магазина. Это уже улица Матросова.



"Я мучаюсь бессонницей от них. Сильно шипит и шипит, я так понимаю, они там химичат что-то. Привозят бочонки металлические, когда разгружают их, грохот на всю округу, в квартире невозможно находиться", - жалуется Антонина Бокова.



Ещё одна проблема. Современные пивные магазины всё чаще позиционируют себя как бары. Для этого достаточно одного столика. И тогда эти заведения вполне легально работают до часу ночи. А это и пьяные компании под балконом, и общественный туалет под окнами. Мы заглянули в один из так называемых баров после 23-х. Продавец наливает пиво, но закрывать бутылку не торопится. Не положено. Законы здесь знают.



- Вы же в бар пришли. Мы вам открыли, а теперь что хотите с ней, то и делайте. Мы не имеем права вам её даже закрыть. Думаете, мне было бы сложно закрыть вам бутылку?

- Столик поставил, можно торговать?

- Да.

- И ограничений нет?

- Нет.



Обратите внимание - на полках не только лёгкое спиртное. Получается, после 23-х приобрести горячительное не так и сложно. Просто откроют вам его прямо в магазине. Нам удалось пообщаться с владелицей точки, которая расположена на Северном проезде. Уверяет - кондиционер предусмотрен проектом.



"Это было заложено проектом изначально. А про пол я ничего сказать не могу. У меня там батарея, но она обычная, я просила ТСЖ отключить, они говорят: отключить невозможно, если отключать ваши батареи, значит отключить весь первый этаж - офисные помещения. У меня на Калинина такая же история была, мне говорят: шумит. Мы не можем даже включить кондиционер летом, потому что люди жалуются. Как построено помещение, если такая шумоизоляция?", - говорит предприниматель, владелец магазина пива Елена Карпова.



Вопросы и к строителям, и к тем, кто дома принимает. А пострадавшим стоит обращаться в Роспотребнадзор. Можно отправить заявление почтой на Каратанова, 21 или онлайн - через официальный сайт ведомства. Рассматриваются жалобы в течение месяца.



После появления пивного магазина в многоэтажке по улице Северный проезд спокойная жизнь владелицы квартиры над торговой точкой закончилась. "Самые большие неудобства, что постоянно работают кондиционеры, приборы, которые охлаждают пиво. Спать невозможно", - сетует Лидия Дмитриевна.Кроме того, в квартире круглогодично горячие полы. В этом убедилась и наша съёмочная группа. Летом ситуация усугубляется. Комнаты превращаются в тропики. У Антонины Михайловны тоже появился "замечательный сосед" в виде пивного магазина. Это уже улица Матросова."Я мучаюсь бессонницей от них. Сильно шипит и шипит, я так понимаю, они там химичат что-то. Привозят бочонки металлические, когда разгружают их, грохот на всю округу, в квартире невозможно находиться", - жалуется Антонина Бокова.Ещё одна проблема. Современные пивные магазины всё чаще позиционируют себя как бары. Для этого достаточно одного столика. И тогда эти заведения вполне легально работают до часу ночи. А это и пьяные компании под балконом, и общественный туалет под окнами. Мы заглянули в один из так называемых баров после 23-х. Продавец наливает пиво, но закрывать бутылку не торопится. Не положено. Законы здесь знают.Обратите внимание - на полках не только лёгкое спиртное. Получается, после 23-х приобрести горячительное не так и сложно. Просто откроют вам его прямо в магазине. Нам удалось пообщаться с владелицей точки, которая расположена на Северном проезде. Уверяет - кондиционер предусмотрен проектом."Это было заложено проектом изначально. А про пол я ничего сказать не могу. У меня там батарея, но она обычная, я просила ТСЖ отключить, они говорят: отключить невозможно, если отключать ваши батареи, значит отключить весь первый этаж - офисные помещения. У меня на Калинина такая же история была, мне говорят: шумит. Мы не можем даже включить кондиционер летом, потому что люди жалуются. Как построено помещение, если такая шумоизоляция?", - говорит предприниматель, владелец магазина пива Елена Карпова.Вопросы и к строителям, и к тем, кто дома принимает. А пострадавшим стоит обращаться в Роспотребнадзор. Можно отправить заявление почтой на Каратанова, 21 или онлайн - через официальный сайт ведомства. Рассматриваются жалобы в течение месяца. Мария СЕМЁНОВА











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