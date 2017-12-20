ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





20.12.17 08:47 Первые этажи красноярских многоэтажек заполонили пивные магазины



Фото
После появления пивного магазина в многоэтажке по улице Северный проезд спокойная жизнь владелицы квартиры над торговой точкой закончилась. "Самые большие неудобства, что постоянно работают кондиционеры, приборы, которые охлаждают пиво. Спать невозможно", - сетует Лидия Дмитриевна.

Кроме того, в квартире круглогодично горячие полы. В этом убедилась и наша съёмочная группа. Летом ситуация усугубляется. Комнаты превращаются в тропики. У Антонины Михайловны тоже появился "замечательный сосед" в виде пивного магазина. Это уже улица Матросова.

"Я мучаюсь бессонницей от них. Сильно шипит и шипит, я так понимаю, они там химичат что-то. Привозят бочонки металлические, когда разгружают их, грохот на всю округу, в квартире невозможно находиться", - жалуется Антонина Бокова.

Ещё одна проблема. Современные пивные магазины всё чаще позиционируют себя как бары. Для этого достаточно одного столика. И тогда эти заведения вполне легально работают до часу ночи. А это и пьяные компании под балконом, и общественный туалет под окнами. Мы заглянули в один из так называемых баров после 23-х. Продавец наливает пиво, но закрывать бутылку не торопится. Не положено. Законы здесь знают.

- Вы же в бар пришли. Мы вам открыли, а теперь что хотите с ней, то и делайте. Мы не имеем права вам её даже закрыть. Думаете, мне было бы сложно закрыть вам бутылку?
- Столик поставил, можно торговать?
- Да.
- И ограничений нет?
- Нет.

Обратите внимание - на полках не только лёгкое спиртное. Получается, после 23-х приобрести горячительное не так и сложно. Просто откроют вам его прямо в магазине. Нам удалось пообщаться с владелицей точки, которая расположена на Северном проезде. Уверяет - кондиционер предусмотрен проектом.

"Это было заложено проектом изначально. А про пол я ничего сказать не могу. У меня там батарея, но она обычная, я просила ТСЖ отключить, они говорят: отключить невозможно, если отключать ваши батареи, значит отключить весь первый этаж - офисные помещения. У меня на Калинина такая же история была, мне говорят: шумит. Мы не можем даже включить кондиционер летом, потому что люди жалуются. Как построено помещение, если такая шумоизоляция?", - говорит предприниматель, владелец магазина пива Елена Карпова.

Вопросы и к строителям, и к тем, кто дома принимает. А пострадавшим стоит обращаться в Роспотребнадзор. Можно отправить заявление почтой на Каратанова, 21 или онлайн - через официальный сайт ведомства. Рассматриваются жалобы в течение месяца.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.