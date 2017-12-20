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НОВОСТИ | Экономика





20.12.17 08:56 Депутаты горсовета приняли бюджет Красноярска на три года вперёд



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В 2018 году власти Красноярска смогут потратить чуть более 28 миллиардов рублей. Больше половины пойдёт на социальную сферу. Например, на капитальный ремонт аварийных, строительство и приобретение новых школ. Более пяти миллиардов в трёхлетнем периоде пойдут на подготовку к Универсиаде, аварийное жильё расселят, почти два миллиарда направят на автомагистрали.

"Строительство подъездного пути к ледовому дворцу "Платинум-Арена", продолжить строительство транспортной развязки в микрорайоне "Тихие зори" и привести в нормативное состояние свыше 50 километров городских дорог", - сообщила руководитель департамента финансов администрации Красноярска Ирина Хаснутдинова.

За главный финансовый документ мегаполиса 26 депутатов проголосовали единогласно. Правда, с оговорками, которые рассмотрят при появлении дополнительных денег. "Каждый депутат бился за то, чтобы прошло его протокольное решение. Удивительно, что почти все пожелания были включены", - отметила председатель Красноярского горсовета Татьяна Казанова.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что бюджет лишь предварительный и администрация города продолжает искать источники для доходной части. "Работа будет вестись с региональными и федеральными органами власти. Плюс мы усилим работу с крупным бизнесом и предпринимательским сообществом", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Принятый бюджет сформирован без дефицита. Мера вынужденная. Главная цель - стабилизация объёма муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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