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20.12.17 08:56 Депутаты горсовета приняли бюджет Красноярска на три года вперёд





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"Строительство подъездного пути к ледовому дворцу "Платинум-Арена", продолжить строительство транспортной развязки в микрорайоне "Тихие зори" и привести в нормативное состояние свыше 50 километров городских дорог", - сообщила руководитель департамента финансов администрации Красноярска Ирина Хаснутдинова.



За главный финансовый документ мегаполиса 26 депутатов проголосовали единогласно. Правда, с оговорками, которые рассмотрят при появлении дополнительных денег. "Каждый депутат бился за то, чтобы прошло его протокольное решение. Удивительно, что почти все пожелания были включены", - отметила председатель Красноярского горсовета Татьяна Казанова.



Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что бюджет лишь предварительный и администрация города продолжает искать источники для доходной части. "Работа будет вестись с региональными и федеральными органами власти. Плюс мы усилим работу с крупным бизнесом и предпринимательским сообществом", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Принятый бюджет сформирован без дефицита. Мера вынужденная. Главная цель - стабилизация объёма муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание.



В 2018 году власти Красноярска смогут потратить чуть более 28 миллиардов рублей. Больше половины пойдёт на социальную сферу. Например, на капитальный ремонт аварийных, строительство и приобретение новых школ. Более пяти миллиардов в трёхлетнем периоде пойдут на подготовку к Универсиаде, аварийное жильё расселят, почти два миллиарда направят на автомагистрали."Строительство подъездного пути к ледовому дворцу "Платинум-Арена", продолжить строительство транспортной развязки в микрорайоне "Тихие зори" и привести в нормативное состояние свыше 50 километров городских дорог", - сообщила руководитель департамента финансов администрации Красноярска Ирина Хаснутдинова.За главный финансовый документ мегаполиса 26 депутатов проголосовали единогласно. Правда, с оговорками, которые рассмотрят при появлении дополнительных денег. "Каждый депутат бился за то, чтобы прошло его протокольное решение. Удивительно, что почти все пожелания были включены", - отметила председатель Красноярского горсовета Татьяна Казанова.Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что бюджет лишь предварительный и администрация города продолжает искать источники для доходной части. "Работа будет вестись с региональными и федеральными органами власти. Плюс мы усилим работу с крупным бизнесом и предпринимательским сообществом", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.Принятый бюджет сформирован без дефицита. Мера вынужденная. Главная цель - стабилизация объёма муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание. Роман РЫКОВ

















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