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20.12.17 11:43 Хоккеисты "Енисея" разгромили хабаровский "СКА-Нефтяник"



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В этом сезоне "СКА-Нефтяник" остаётся единственной командой, идущих без потерь - 27 очков из 27 возможных. "Енисей" потерял три очка, уступив в Ульяновске.

Как всегда, "Енисей" начал напористо, по-хозяйски, и уже на восьмой минуте игры Сергей Ломанов с углового открыл счёт. Гости в надежде на острые контратаки действовали от обороны, но это не сработало. Первый тайм красноярцы завершили с преимуществом в два очка.

После перерыва "Енисей" расслабился и армейцы смогли занести один мяч в красноярские ворота. Хозяева льда ответили тем же, и "Нефтяник" ничего не смог противопоставить до конца игры. В последние минуты страсти накалились до предела, финальный счёт 4:1. "Енисей" прервал 25-матчевую победную серию "СКА-Нефтяника".

"Стычка, эмоции. "Нефтяник" уже проиграл матч, обидно, конечно. Нормальная ситуация - играем в хоккей", - сказал нападающий ХК "Енисей" Сергей Ломанов.

"Матч, как и ожидалось, получился боевым, жёстким, со множеством единоборств. Я считаю, что зрителям понравился матч, не мог не понравиться. Соперника с победой", - сказал главный тренер ХК "СКА-Нефтяник" Михаил Юрьев.

Победа над армейцами вывела сибиряков на первое место в турнирной таблице. Следующая игра у "Енисея" состоится в пятницу, 22 декабря с иркутской "Байкал-Энергией".

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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