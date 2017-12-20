10 из 15 крупных предприятий в Красноярске подловили на выбросах в период режима НМУ. Сотрудники природоохранной прокуратуры, министерства экологии и Росприроднадзора провели совместный рейд во время неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
Проблемы обнаружили у ТЭЦ-2, строительной компании "Сибиряк", на химико-металлургическом, вагоноремонтном и шиноремонтном заводах, на предприятии по производству активированного угля "Карбоника-Ф" и других, которые обязаны сокращать выбросы.
В адрес руководителей пяти предприятий внесены представления, возбуждено девять дел об административных правонарушениях, в суд направлено одно заявление.