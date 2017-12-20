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НОВОСТИ | Общество





20.12.17 17:42 Открытие движения по улице Киренского снова откладывается



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Строить подземные переходы зимой можно и даже нужно, уверяют в краевом управлении дорог. После того как бетонные блоки преградили проезд, в этом месте изменилась вся транспортная схема. Чиновники рапортуют - всё просчитали. В итоге, чтобы сесть в троллейбус, надо идти остановку вверх, для пожилых это проблема. Утром и вечером местные жители буквально рискуют жизнью.

- Каждый день сюда ходим, детей вожу на занятия, очень сложно переходить дорогу. Никто не пропускает. Нет ни пешеходного перехода, ни светофора. С детьми переходить здесь опасно и сложно.

Люди перебегают дорогу в том месте, где всегда был пешеходный переход. В часы пик на улице темно. То, что здесь ещё никого не сбили, в какой-то мере чудо. Жители ближайших домов тоже недовольны. Их проезды во дворах превращаются в объездные автомагистрали. Люди не могут подъехать к своим домам.

"План составлен таким образом, что с 21 декабря стены будут возведены, это позволит засыпать проезжую часть и пустить транспорт, при этом дальнейшее строительство пешеходного перехода будет продолжено", - пояснил пресс-секретарь краевого управления дорог Александр Марков.

Забор, по крайней мере в створе дороги, уже убрали. Строительная техника всё ещё работает, также необходимо более-менее подготовить дорогу, чтобы здесь могли двигаться автомобили. Сейчас половина четвёртого, улица Киренского по-прежнему закрыта. Ещё утром улицу обещали открыть в 8 вечера. Ближе к концу рабочего дня выяснилось - строители снова не успевают. Новая дата открытия Киренского - 26 декабря.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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