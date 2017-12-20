НОВОСТИ | Общество













20.12.17 17:44 На красноярских прилавках появилась живая газета





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Для того, чтобы газета по-настоящему ожила, нужно установить на телефон специальное приложение, затем навести камеру смартфона на страницу, например, на обложку газеты, найти специальный значок, нажать на него, и вот вас уже поздравляет с Новым годом актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев или певица Валерия. Приложение для телефона называется "HP Reveal". Подробная инструкция по его установке есть на страницах новогоднего выпуска.



"Сейчас мы все мультимедийные, мы записали что-то на диктофон, сняли много фотографий, обязательно сделали видео, которое разместили на нашем сайте. И всё это хочется показать не только аудитории сайта KP.ru, но и читателям печатной версии "Комсомольской правды". Поэтому существует такой проект, как "живая газета", мы делаем его не первый раз и дарим читателям под Новый год, когда материалы содержат волшебное продолжение", - рассказала редактор красноярского филиала ЗАО ИД "Комсомольская правда" Мария Мишкина.



В прошлом году красноярцы были в восторге от газеты, которая умеет общаться. Живой еженедельник "Комсомольской правды" уже во всех киосках и почтовых отделениях Красноярска.



Новогодний еженедельный выпуск "Комсомольской правды" толще обычного. Там и телепрограмма на 31 декабря, и главные итоги 2017-го для Красноярского края, и интересные тематические статьи, и интервью. Но главное - эта газета содержит в себе не только текст, но и фото, а также видео.Для того, чтобы газета по-настоящему ожила, нужно установить на телефон специальное приложение, затем навести камеру смартфона на страницу, например, на обложку газеты, найти специальный значок, нажать на него, и вот вас уже поздравляет с Новым годом актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев или певица Валерия. Приложение для телефона называется "HP Reveal". Подробная инструкция по его установке есть на страницах новогоднего выпуска."Сейчас мы все мультимедийные, мы записали что-то на диктофон, сняли много фотографий, обязательно сделали видео, которое разместили на нашем сайте. И всё это хочется показать не только аудитории сайта KP.ru, но и читателям печатной версии "Комсомольской правды". Поэтому существует такой проект, как "живая газета", мы делаем его не первый раз и дарим читателям под Новый год, когда материалы содержат волшебное продолжение", - рассказала редактор красноярского филиала ЗАО ИД "Комсомольская правда" Мария Мишкина.В прошлом году красноярцы были в восторге от газеты, которая умеет общаться. Живой еженедельник "Комсомольской правды" уже во всех киосках и почтовых отделениях Красноярска. Мария СЕМЁНОВА













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