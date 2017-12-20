НОВОСТИ | Общество













20.12.17 17:40 Сотрудники МЧС грозят штрафами рыбакам, выходящим на лёд





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На подъездах к водоёмам установлены информационные знаки о том, что выходить на лёд запрещено. Сотрудники МЧС и полицейские проводят регулярные рейды по опасным объектам и даже выписывают штрафы.



"Штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, что сейчас идёт потепление, перепад воды на Енисее есть. Из-за этого лёд ломает. По берегу самое опасное заходить. Если там потолще лёд, хотя он тоже треснет и в трещину можно провалиться", - пояснил старший инспектор ГИМС МЧС России по Красноярскому краю Анатолий Веселов.



Ожидается, что самое большое количество рыбаков будет выходить на лёд именно в новогодние праздники. Поэтому количество рейдов будет увеличено.



В этом году в Красноярске сильных морозов не было и пока не ожидается. В связи с этим лёд на реках города пока не окреп. Тем не менее, рыбаки предпочитают выходить на поверхность и рисковать своими жизнями даже ради небольшого улова.На подъездах к водоёмам установлены информационные знаки о том, что выходить на лёд запрещено. Сотрудники МЧС и полицейские проводят регулярные рейды по опасным объектам и даже выписывают штрафы."Штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, что сейчас идёт потепление, перепад воды на Енисее есть. Из-за этого лёд ломает. По берегу самое опасное заходить. Если там потолще лёд, хотя он тоже треснет и в трещину можно провалиться", - пояснил старший инспектор ГИМС МЧС России по Красноярскому краю Анатолий Веселов.Ожидается, что самое большое количество рыбаков будет выходить на лёд именно в новогодние праздники. Поэтому количество рейдов будет увеличено. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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