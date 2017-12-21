НОВОСТИ













21.12.17 08:45 Радиолокационная станция в Енисейском районе заступила на боевое дежурство





Фото



"В период несения опытно-боевого дежурства станция неоднократно подтвердила свои возможности при обнаружении пусков баллистических отечественных ракет", - сказал командир войсковой части Михаил Кириенко.



А это уже лёгкие - вентиляционная система станции. Весь технический организм объекта обороны не останавливает работу ни на секунду. По сравнению со станцией прошлого поколения количество обслуживающего персонала уменьшено вдвое. Технологии шагнули вперёд и в случае любой неполадки каждый элемент системы можно заменить. Таким образом, станция работает в бесперебойном режиме.



Объект в Енисейске с 2014 года выполняет простейшие задачи министерства обороны. И только сейчас готовится встать на боевое дежурство. Переход в новый статус занимает считанные минуты. Событие эпохальное: северо-восточная часть России под прицелом локаторов впервые за всю историю страны. Но торжества по-военному скромные: праздничное построение и исполненный хором гимн страны.



Радиолокационная станция "Воронеж" прячется в глуши Енисейского района. Здесь отслеживают баллистические и крылатые ракеты. Ни один военный объект в воздухе и ближнем космосе для этого оборудования не останется незамеченным, даже если он размером с теннисный мяч. В соседнем корпусе - мозг радиолокационной системы. Дальность сигнала около 6000 километров, под присмотром не только северо-восточные рубежи России, но и территория земного шара от Гренландии до Японии."В период несения опытно-боевого дежурства станция неоднократно подтвердила свои возможности при обнаружении пусков баллистических отечественных ракет", - сказал командир войсковой части Михаил Кириенко.А это уже лёгкие - вентиляционная система станции. Весь технический организм объекта обороны не останавливает работу ни на секунду. По сравнению со станцией прошлого поколения количество обслуживающего персонала уменьшено вдвое. Технологии шагнули вперёд и в случае любой неполадки каждый элемент системы можно заменить. Таким образом, станция работает в бесперебойном режиме.Объект в Енисейске с 2014 года выполняет простейшие задачи министерства обороны. И только сейчас готовится встать на боевое дежурство. Переход в новый статус занимает считанные минуты. Событие эпохальное: северо-восточная часть России под прицелом локаторов впервые за всю историю страны. Но торжества по-военному скромные: праздничное построение и исполненный хором гимн страны. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













