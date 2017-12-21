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21.12.17 08:36 85% федеральных трасс в регионе приведены в нормативное состояние





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Продолжились ремонтные работы и на трассе Р-257 "Енисей", дорога связывает между собой Красноярский край и Хакасию. Здесь заменили 32 километра асфальта. Вдоль посёлков Слизнево и Молодёжный обустроено освещение. Рядом с посёлком Молодёжный начато строительство надземного пешеходного перехода.



Всего в общей сложности дорожные службы отремонтировали 140 километров федеральных дорог края, из них капитально 25 километров, и семь мостов. К слову, несмотря на то, что 85% всех федеральных автодорог в регионе в нормативном состоянии, на трассах ещё остаются проблемные участки.



"Перед нами стоит уже другая задача - развитие федеральных трасс. Остался на южном направлении Р-257 "Енисей" нехороший участок - через реку Чегера. Там есть аварийный мостик и дорога не соответствует нормативам. В настоящее время там ведётся реконструкция, в 2018 году планируем открыть движение по новому двухкилометровому участку", - пояснил начальник федерального управления автодорог "Байкал" Сергей Аникин.



Также идёт строительство трассы в обход Канска. Сейчас рабочие сооружают земляное полотно и обустраивают опоры для нового моста через реку Кан. Дорогу откроют в 2020 году.



Основные силы в этом году были брошены на трассу Р-255 "Сибирь", в районе границы Кемеровской области и Красноярского края дорожники капитально отремонтировали 20 километров дороги. Всего на трассе обновили 108 километров асфальта, при этом более 50 - вблизи Красноярска.Продолжились ремонтные работы и на трассе Р-257 "Енисей", дорога связывает между собой Красноярский край и Хакасию. Здесь заменили 32 километра асфальта. Вдоль посёлков Слизнево и Молодёжный обустроено освещение. Рядом с посёлком Молодёжный начато строительство надземного пешеходного перехода.Всего в общей сложности дорожные службы отремонтировали 140 километров федеральных дорог края, из них капитально 25 километров, и семь мостов. К слову, несмотря на то, что 85% всех федеральных автодорог в регионе в нормативном состоянии, на трассах ещё остаются проблемные участки."Перед нами стоит уже другая задача - развитие федеральных трасс. Остался на южном направлении Р-257 "Енисей" нехороший участок - через реку Чегера. Там есть аварийный мостик и дорога не соответствует нормативам. В настоящее время там ведётся реконструкция, в 2018 году планируем открыть движение по новому двухкилометровому участку", - пояснил начальник федерального управления автодорог "Байкал" Сергей Аникин.Также идёт строительство трассы в обход Канска. Сейчас рабочие сооружают земляное полотно и обустраивают опоры для нового моста через реку Кан. Дорогу откроют в 2020 году. Владислав ТАМОШАУСКАС











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