На новогоднюю встречу с "ВестиМобилем" красноярцы пришли с радостными новостями.
- С удовольствием передам привет в Хабаровск. У меня правнук родился! Декабрист!
- У меня этот год знаменателен тем, что внук Ярослав пошёл в первый класс. Учится хорошо. Привет сыновьям, дочери, мужу; счастья, здоровья всем!
- Я занялся скандинавской ходьбой и меня наградили медалью.
- Желаю вашей передаче и вам лично всем в наступающем году здоровья, удачи, чтобы вы радовали, я всегда вашу программу смотрю с большим удовольствием.
Своими успехами и радостями пришли поделиться и юные жители Ленинского района.
- У меня родился братик недавно, это знаменательное событие. Мы будем скоро украшать ёлку, папа сварил оливье.
- Желаю всем красноярцам, чтобы Новый год прошёл хорошо, ёлка была наряжена в каждом доме и мандарины чтобы были - символ Нового года.
Всем пришедшим мы привезли подарки: диски с фильмами, календари на будущий год и оранжевое настроение. Следующий новогодний выезд в пятницу, 22 декабря.
Мария СЕМЁНОВА, Екатерина МАЗАЛЬКОВА