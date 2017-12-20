РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество



ВЕСТИМОБИЛЬ-2017

20.12.17 17:47 Новогодний "Вестимобиль" встретился с жителями Ленинского района



Фото
На новогоднюю встречу с "ВестиМобилем" красноярцы пришли с радостными новостями.

- С удовольствием передам привет в Хабаровск. У меня правнук родился! Декабрист!

- У меня этот год знаменателен тем, что внук Ярослав пошёл в первый класс. Учится хорошо. Привет сыновьям, дочери, мужу; счастья, здоровья всем!

- Я занялся скандинавской ходьбой и меня наградили медалью.

- Желаю вашей передаче и вам лично всем в наступающем году здоровья, удачи, чтобы вы радовали, я всегда вашу программу смотрю с большим удовольствием.

Своими успехами и радостями пришли поделиться и юные жители Ленинского района.
- У меня родился братик недавно, это знаменательное событие. Мы будем скоро украшать ёлку, папа сварил оливье.

- Желаю всем красноярцам, чтобы Новый год прошёл хорошо, ёлка была наряжена в каждом доме и мандарины чтобы были - символ Нового года.

Всем пришедшим мы привезли подарки: диски с фильмами, календари на будущий год и оранжевое настроение. Следующий новогодний выезд в пятницу, 22 декабря.

Мария СЕМЁНОВА, Екатерина МАЗАЛЬКОВА





ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

"ВестиМобиль": обратная связь

"ВестиМобиль" в посёлке Усть-Мана (15 февраля)

"ВестиМобиль" на Театральной площади (21 марта)

"ВестиМобиль" в посёлке Стрелка (30 июня)

"ВестиМобиль": обратная связь

"ВестиМобиль" в Минусинске (19 августа)

"ВестиМобиль" в Шарыпове (10 ноября)

Новогодний "Вестимобиль" побывал в Солнечном
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.