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21.12.17 08:40 ФСБ отмечает 100-летний юбилей





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"В своё время мы там предотвратили один серьёзный диверсионный акт. Преступники были установлены, получили большие сроки. Обороноспособность нашей страны усилиями сотрудников органов госбезопасности была защищена", - рассказал ветеран ФСБ, полковник в отставке Владимир Савин.



В последнее время бойцы ФСБ пресекают каналы вербовки террористов, боевиков набирают в том числе и в Красноярске, потенциального наёмника задержали летом. Предотвратили теракт в краевом центре - 9 мая минувшего года исламисты хотели подорвать автобус на празднике. Работают и в рамках противодействия коррупции - стоит вспомнить дело экс-депутата Заксобрания края Владимира Седова, осуждённого за крупную взятку. Красноярский край далёк от федерального центра, но и здесь приходится оберегать госсекреты.



"Красноярский край - центр оборонной промышленности, разработок в области ядерной физики, космоса, иных производств государственного значения. За последнее время управлением выявлена и пресечена деятельность трёх шпионов, работавших на ведущие иностранные спецслужбы. Не менее значимые результаты достигнуты и по линии разведки", - сообщил начальник УФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников.



Спустя сто лет напряжённой работы сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают стоять на боевом посту.



Сначала ВЧК, затем НКВД, КГБ, теперь ФСБ. Названия разные, суть остаётся прежней - защита государственных интересов. Несмотря на особую роль в жизни страны, эти люди обычно остаются в тени. И сегодня мы намеренно не показываем лиц сотрудников. Быть в кадре могут только ветераны. Владимир Петрович один из них. Прослужил 34 года, предотвращал инциденты ещё на московской олимпиаде в 80 году. В Красноярске нашёл злоумышленника-вредителя на Красмаше."В своё время мы там предотвратили один серьёзный диверсионный акт. Преступники были установлены, получили большие сроки. Обороноспособность нашей страны усилиями сотрудников органов госбезопасности была защищена", - рассказал ветеран ФСБ, полковник в отставке Владимир Савин.В последнее время бойцы ФСБ пресекают каналы вербовки террористов, боевиков набирают в том числе и в Красноярске, потенциального наёмника задержали летом. Предотвратили теракт в краевом центре - 9 мая минувшего года исламисты хотели подорвать автобус на празднике. Работают и в рамках противодействия коррупции - стоит вспомнить дело экс-депутата Заксобрания края Владимира Седова, осуждённого за крупную взятку. Красноярский край далёк от федерального центра, но и здесь приходится оберегать госсекреты."Красноярский край - центр оборонной промышленности, разработок в области ядерной физики, космоса, иных производств государственного значения. За последнее время управлением выявлена и пресечена деятельность трёх шпионов, работавших на ведущие иностранные спецслужбы. Не менее значимые результаты достигнуты и по линии разведки", - сообщил начальник УФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников.Спустя сто лет напряжённой работы сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают стоять на боевом посту. Владимир ЖАРИНОВ

















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