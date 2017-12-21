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21.12.17 08:40 ФСБ отмечает 100-летний юбилей



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Сначала ВЧК, затем НКВД, КГБ, теперь ФСБ. Названия разные, суть остаётся прежней - защита государственных интересов. Несмотря на особую роль в жизни страны, эти люди обычно остаются в тени. И сегодня мы намеренно не показываем лиц сотрудников. Быть в кадре могут только ветераны. Владимир Петрович один из них. Прослужил 34 года, предотвращал инциденты ещё на московской олимпиаде в 80 году. В Красноярске нашёл злоумышленника-вредителя на Красмаше.

"В своё время мы там предотвратили один серьёзный диверсионный акт. Преступники были установлены, получили большие сроки. Обороноспособность нашей страны усилиями сотрудников органов госбезопасности была защищена", - рассказал ветеран ФСБ, полковник в отставке Владимир Савин.

В последнее время бойцы ФСБ пресекают каналы вербовки террористов, боевиков набирают в том числе и в Красноярске, потенциального наёмника задержали летом. Предотвратили теракт в краевом центре - 9 мая минувшего года исламисты хотели подорвать автобус на празднике. Работают и в рамках противодействия коррупции - стоит вспомнить дело экс-депутата Заксобрания края Владимира Седова, осуждённого за крупную взятку. Красноярский край далёк от федерального центра, но и здесь приходится оберегать госсекреты.

"Красноярский край - центр оборонной промышленности, разработок в области ядерной физики, космоса, иных производств государственного значения. За последнее время управлением выявлена и пресечена деятельность трёх шпионов, работавших на ведущие иностранные спецслужбы. Не менее значимые результаты достигнуты и по линии разведки", - сообщил начальник УФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников.

Спустя сто лет напряжённой работы сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают стоять на боевом посту.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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