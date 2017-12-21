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21.12.17 08:48 Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию





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Накануне по плотине пустили и автомобили. Через Ангару по мостовому переходу ГЭС могут проезжать до двух тысяч машин в сутки. Для этого по гребню гидрообъекта проложили две асфальтовые полосы.







Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию. Электроэнергию для объединённой энергосистемы Сибири станция исправно подаёт уже пять лет. Одна из самых мощных в России даёт 3000 мегаватт.Накануне по плотине пустили и автомобили. Через Ангару по мостовому переходу ГЭС могут проезжать до двух тысяч машин в сутки. Для этого по гребню гидрообъекта проложили две асфальтовые полосы.











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