НОВОСТИ | Общество













21.12.17 11:41 30 декабря возобновится движение транспорта по улице Караульная





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"Просим пассажиров быть внимательными при поездках. Информация будет размещена на официальном сайте администрации и на сайте МКУ Красноярскгортранс. Всю оперативную информацию также можно будет получить по телефону центральной диспетчерской службы 256-84-00", - пояснил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.









30 декабря после капитального ремонта открывается движение транспорта по улице Караульная. В связи с чем меняется схема движения маршрута №76. Теперь автобус будет двигаться из микрорайона Северный до Железнодорожного вокзала по улицам 9 Мая, Караульная, Линейная, Мартынова, Чернышевского, снова выезжать на Караульную, затем на Маерчака и Профсоюзов. Жители Академгородка смогут доехать до Северного без пересадок на маршруте №63. Кроме того, для удобства горожан, проживающих в микрорайоне Звёздный, изменится схема движения 81-го автобуса."Просим пассажиров быть внимательными при поездках. Информация будет размещена на официальном сайте администрации и на сайте МКУ Красноярскгортранс. Всю оперативную информацию также можно будет получить по телефону центральной диспетчерской службы 256-84-00", - пояснил руководитель департамента транспорта Красноярска Игорь Ким.







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