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25.12.17 08:44 Вести. Красноярск. События недели от 24.12.2017

В этом выпуске:



- На этой неделе Дивногорск простился с сержантом полиции Денисом Суминым. Его убил в своей квартире пьяный охотник. И эта трагедия напомнила о всех полицейских, кто погиб при исполнении в мирное время.



- Радиолокационная станция в Енисейском районе на этой неделе заступила на боевое дежурство. Комплекс просматривает всё воздушно-космическое пространство северо-востока страны. Нам удалось побывать внутри военного объекта.



- Праздник дорожает. Содержимое новогоднего стола вновь выросло в цене. Сколько стоит отпраздновать переход из 2017-го в 2018-й?



- Как провести новогодние каникулы активно и с пользой? Расскажем о самых интересных событиях, которые позволят в первые дни января зарядиться позитивным настроем на весь будущий год.











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