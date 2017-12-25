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ВЕСТИМОБИЛЬ-2017
- Мазалькову люблю!
- А за что любите?
- Чёткая речь, приятный тон. В курсе всех событий. Разрешает все вопросы, которые касаются нашего Красноярского края.
- А у меня Ускова Вероника и Андрей Гришаков самые любимые ведущие. "Вести" каждый день смотрю. Я смотрю "Вести" в 11:40, а потом "Судьбу человека". Вот сидела сейчас, услышала, что будет "Вестимобиль", и спустилась.
Телезрители спешили поздравить с наступающим праздником всех жителей края и команду любимой программы, рассказать хорошие новости уходящего года.
- Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, чтобы у всех было здоровье, счастье и много-много благополучия.
- У меня в этом году один внук поступил в университет, второй пошёл в первый класс. Хотела с ним прийти, но у них сказка идёт.
- У меня две замечательных внучки. Одной пять, второй три. Одна ходит на художественную гимнастику, вторая на танцы.
Все пришедшие традиционно получили подарки - диски с документальными фильмами, календари на будущий год и порцию витаминов. А новогодний тур "Вестимобиля" продолжается. Следующее место встречи сообщим в выпусках наших новостей на телеканале "Россия".
Владислав ТАМОШАУСКАС
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