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25.12.17 08:50 В Дудинcком морском порту началась зимняя навигация





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"Лед же не ровной пластиной замерзает, он перемешан с торосами, и когда они по новой смёрзлись, необходимо для следующего судна снова обрабатывать. То есть индивидуально для каждого судна готовится свой причал", - рассказал капитан ледокола "Авраамий Завенягин" Михаил Гудько.



Навигацию в Дудинке не останавливают на зиму, потому что от работы порта зависит жизнь всего Таймыра. Через него снабжаются северные металлургические заводы, города Норильск и Дудинка, удалённые посёлки. Средний грузооборот - 3 миллиона тонн в год, и значительную часть обрабатывают зимой.



"Все вещи, грузы, всё, что вы видите здесь вокруг, на 97% поступило через Дудинский морской порт. Ставим приоритеты по обработке грузов с продуктами. Мы понимаем, что это в конечном итоге и для наших семей, и надо это делать всё быстро и качественно", - подчеркнул директор заполярного транспортного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" Алексей Новаков.



Чтобы корабли не теряли много времени на разгрузку, порт в Дудинке сейчас модернизируют. На причалах самые мощные в мире краны. Рядом с иностранной техникой - отечественные образцы, изготовленные в Санкт-Петербурге. "Наша техника подходит для северных условий, в ней заложен больший запас прочности и, скажем так, ремонтируется на коленке. На неё устанавливаются комплектующие, которые производятся в России и их можно быстрее заменять", - пояснил заместитель директора по производству Дудинского порта Андрей Трунов.



Прогнозы на начавшуюся навигацию в Дудинке делают с осторожностью. В любой момент коррективы может внести погода, которая в Арктике непредсказуема.



Чёткой даты начала зимней навигации в Дудинском арктическом порту нет. Особый режим вводят, когда акватория покрывается льдом. В биографии капитана Михаила Гудько это уже 31-я зимняя навигация. Он встречает корабли с грузами на ледоколе и прокладывает им дорогу к причалу. Такая полынья держится не больше пяти дней. Поэтому зимой портовые ледоколы практически всё время в рейсе."Лед же не ровной пластиной замерзает, он перемешан с торосами, и когда они по новой смёрзлись, необходимо для следующего судна снова обрабатывать. То есть индивидуально для каждого судна готовится свой причал", - рассказал капитан ледокола "Авраамий Завенягин" Михаил Гудько.Навигацию в Дудинке не останавливают на зиму, потому что от работы порта зависит жизнь всего Таймыра. Через него снабжаются северные металлургические заводы, города Норильск и Дудинка, удалённые посёлки. Средний грузооборот - 3 миллиона тонн в год, и значительную часть обрабатывают зимой."Все вещи, грузы, всё, что вы видите здесь вокруг, на 97% поступило через Дудинский морской порт. Ставим приоритеты по обработке грузов с продуктами. Мы понимаем, что это в конечном итоге и для наших семей, и надо это делать всё быстро и качественно", - подчеркнул директор заполярного транспортного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" Алексей Новаков.Чтобы корабли не теряли много времени на разгрузку, порт в Дудинке сейчас модернизируют. На причалах самые мощные в мире краны. Рядом с иностранной техникой - отечественные образцы, изготовленные в Санкт-Петербурге. "Наша техника подходит для северных условий, в ней заложен больший запас прочности и, скажем так, ремонтируется на коленке. На неё устанавливаются комплектующие, которые производятся в России и их можно быстрее заменять", - пояснил заместитель директора по производству Дудинского порта Андрей Трунов.Прогнозы на начавшуюся навигацию в Дудинке делают с осторожностью. В любой момент коррективы может внести погода, которая в Арктике непредсказуема. Вероника УСКОВА

















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