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26.12.17 08:41 В ачинском лицее появился кабинет общественных дисциплин





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"Самый главный результат, который ставит компания в реализации этого проекта, это приход в компанию высокоподготовленной инженерной молодёжи", - пояснила директор лицея №1 Светлана Спивак.



В кабинете установлена акустическая система, интерактивная доска, особая документ-камера, система для голосования, закуплены учебные пособия для изучения английского языка именно нефтяной отрасли. "Это самый перспективный класс. Я хочу связать своё будущее с заводом. Новые языки - это всегда хорошо. Когда ты знаешь много языков, у тебя больше возможностей в будущем", - считает ученик лицея №1 Александр Гамов.



Сегодня Роснефть представлена на различных материках мира, и навыки делового общения очень важны. "И в Бразилии, и в Аргентине, и в Венесуэле огромный проект по добыче нефти. Поэтому очень важно, чтобы вы, когда начнёте работать в компании, могли грамотно выстраивать коммуникации, в том числе на техническом английским языке", - подчеркнул заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АНПЗ, дочернего предприятия "Роснефть" Павел Петров.



Напомним, это уже четвёртый кабинет, открытий в лицее при поддержке Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Раньше в школе заработали классы инженерно-технического творчества, химии и физики.



Воспитанники лицея №1 будут изучать английский язык, право и экономику в самых современных условиях. Кабинет общественных дисциплин позволяет максимально расширить возможности получения знаний. Его открытие - очередной этап кадрового проекта Роснефти под названием "Школа-ВУЗ-Предприятие"."Самый главный результат, который ставит компания в реализации этого проекта, это приход в компанию высокоподготовленной инженерной молодёжи", - пояснила директор лицея №1 Светлана Спивак.В кабинете установлена акустическая система, интерактивная доска, особая документ-камера, система для голосования, закуплены учебные пособия для изучения английского языка именно нефтяной отрасли. "Это самый перспективный класс. Я хочу связать своё будущее с заводом. Новые языки - это всегда хорошо. Когда ты знаешь много языков, у тебя больше возможностей в будущем", - считает ученик лицея №1 Александр Гамов.Сегодня Роснефть представлена на различных материках мира, и навыки делового общения очень важны. "И в Бразилии, и в Аргентине, и в Венесуэле огромный проект по добыче нефти. Поэтому очень важно, чтобы вы, когда начнёте работать в компании, могли грамотно выстраивать коммуникации, в том числе на техническом английским языке", - подчеркнул заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АНПЗ, дочернего предприятия "Роснефть" Павел Петров.Напомним, это уже четвёртый кабинет, открытий в лицее при поддержке Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Раньше в школе заработали классы инженерно-технического творчества, химии и физики. Дмитрий БЫЗОВ











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