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НОВОСТИ | Экономика





26.12.17 08:42 Под Красноярском запустили первую в России цифровую энергоподстанцию



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Первую в России цифровую подстанцию включили удалённо из Москвы. В столице процессом руководили гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский, министр энергетики Александр Новак и врио губернатора края Александр Усс. Благодаря цифровым технологиям объектом, расположенным в Солонцах, можно управлять дистанционно. И это не единственное его преимущество.

"На этой подстанции должно находиться примерно 150-160 километров кабелей различного назначения. Сейчас здесь находится в десять раз меньше. Подстанция получилась на 5% дешевле аналога", - пояснил генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов.

Подстанцией имени Сморгунова управляет суперкомпьютер. Все детали и программное обеспечение разработали российские специалисты. Для обслуживания нужны лишь два электромонтёра. Все остальные операции по контролю напряжения и распределению тока выполняет сама вычислительная машина.

"Когда система работает в автоматизированном либо полностью автоматическом режиме, влияние человеческого фактора снижается и серьёзно повышается стабильность энергоснабжения", - отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Мощность подстанции 110 киловольт. Её запуск позволит ускорить экономическое развитие северного пригорода Красноярска. Сейчас там достраивают крупнейший за Уралом торговый комплекс с мировым именем и бьёт ключом малоэтажная застройка. Это пилотный проект для компании "Россети". Опыт Красноярского края будет тиражироваться и в других регионах России.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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