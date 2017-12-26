НОВОСТИ | Экономика













26.12.17 08:42 Под Красноярском запустили первую в России цифровую энергоподстанцию





Фото



"На этой подстанции должно находиться примерно 150-160 километров кабелей различного назначения. Сейчас здесь находится в десять раз меньше. Подстанция получилась на 5% дешевле аналога", - пояснил генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов.



Подстанцией имени Сморгунова управляет суперкомпьютер. Все детали и программное обеспечение разработали российские специалисты. Для обслуживания нужны лишь два электромонтёра. Все остальные операции по контролю напряжения и распределению тока выполняет сама вычислительная машина.



"Когда система работает в автоматизированном либо полностью автоматическом режиме, влияние человеческого фактора снижается и серьёзно повышается стабильность энергоснабжения", - отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.



Мощность подстанции 110 киловольт. Её запуск позволит ускорить экономическое развитие северного пригорода Красноярска. Сейчас там достраивают крупнейший за Уралом торговый комплекс с мировым именем и бьёт ключом малоэтажная застройка. Это пилотный проект для компании "Россети". Опыт Красноярского края будет тиражироваться и в других регионах России.



Первую в России цифровую подстанцию включили удалённо из Москвы. В столице процессом руководили гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский, министр энергетики Александр Новак и врио губернатора края Александр Усс. Благодаря цифровым технологиям объектом, расположенным в Солонцах, можно управлять дистанционно. И это не единственное его преимущество."На этой подстанции должно находиться примерно 150-160 километров кабелей различного назначения. Сейчас здесь находится в десять раз меньше. Подстанция получилась на 5% дешевле аналога", - пояснил генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов.Подстанцией имени Сморгунова управляет суперкомпьютер. Все детали и программное обеспечение разработали российские специалисты. Для обслуживания нужны лишь два электромонтёра. Все остальные операции по контролю напряжения и распределению тока выполняет сама вычислительная машина."Когда система работает в автоматизированном либо полностью автоматическом режиме, влияние человеческого фактора снижается и серьёзно повышается стабильность энергоснабжения", - отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.Мощность подстанции 110 киловольт. Её запуск позволит ускорить экономическое развитие северного пригорода Красноярска. Сейчас там достраивают крупнейший за Уралом торговый комплекс с мировым именем и бьёт ключом малоэтажная застройка. Это пилотный проект для компании "Россети". Опыт Красноярского края будет тиражироваться и в других регионах России. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













