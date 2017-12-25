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25.12.17 17:37 В Канске при пожаре погибла 8-месячная девочка





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"Женщина вызвала пожарных, которые быстро справились с огнём и обнаружили в кроватке тело 8-месячной девочки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, предположительно очаг возгорания находился в районе газовой плиты", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











В Канске в пожаре погиб грудной младенец. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". 41-летняя жительница частного сектора оставила восьмимесячную дочь на летней кухне и ушла в магазин. Мать вернулась домой через 15 минут, в это время в доме уже полыхал пожар и из-под крыши валил густой дым."Женщина вызвала пожарных, которые быстро справились с огнём и обнаружили в кроватке тело 8-месячной девочки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, предположительно очаг возгорания находился в районе газовой плиты", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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