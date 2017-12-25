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25.12.17 17:47 Красноярские педагоги осваивают новые методики преподавания





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После музыкальной физкультуры ребята отправляются на не менее увлекательную кинофизику. Здесь не зубрят сложные законы, а учатся анализировать и применять знания на практике. Необычную идею преподавания реализует Максим Полюдов.



"Подача информации с помощью видеоряда, видеозадачи, которая задействует зрительную память как одну из основных. И второе - современность, поскольку фильмы достаточно недавно появились, это делает задачу современнее, интереснее", - рассказал преподаватель физики Максим Полюдов.



Попадая на урок английского языка, оказываешься на импровизированной сцене, где проходит настоящее действо. "Такие уроки направлены на повышение мотивации учеников. Когда у ребёнка появляется интерес к предмету, он справляется с ним легко, самостоятельно пытается найти дополнительную информацию, и результаты в итоге тоже повышаются", - пояснила преподаватель английского языка Анна Халед.



Такие методики, по мнению экспертов, станут отличной основой при подготовке и будущих учителей. Сейчас преподаватели школы №27 выходят на конкурс "Учитель года". На участие заявились 66 красноярских школ. Номинации сформированы исходя из стажа работы: дебют, знаток, профи, мастер и мэтр. Финал конкурса состоится в феврале.



Уроки физкультуры в 27-й школе напоминают занятия в фитнес-зале. Под музыку ребята, по мнению педагога Галины Кустош, быстрее включаются в работу, а также развивают дополнительно чувство ритма и слуха. "Им говоришь: слушайте музыку, она поможет, где-то быстрее начать, где-то медленнее, всё у них начинает лучше работать, именно чувство ритма", - отметила преподаватель физкультуры Галина Кустош.После музыкальной физкультуры ребята отправляются на не менее увлекательную кинофизику. Здесь не зубрят сложные законы, а учатся анализировать и применять знания на практике. Необычную идею преподавания реализует Максим Полюдов."Подача информации с помощью видеоряда, видеозадачи, которая задействует зрительную память как одну из основных. И второе - современность, поскольку фильмы достаточно недавно появились, это делает задачу современнее, интереснее", - рассказал преподаватель физики Максим Полюдов.Попадая на урок английского языка, оказываешься на импровизированной сцене, где проходит настоящее действо. "Такие уроки направлены на повышение мотивации учеников. Когда у ребёнка появляется интерес к предмету, он справляется с ним легко, самостоятельно пытается найти дополнительную информацию, и результаты в итоге тоже повышаются", - пояснила преподаватель английского языка Анна Халед.Такие методики, по мнению экспертов, станут отличной основой при подготовке и будущих учителей. Сейчас преподаватели школы №27 выходят на конкурс "Учитель года". На участие заявились 66 красноярских школ. Номинации сформированы исходя из стажа работы: дебют, знаток, профи, мастер и мэтр. Финал конкурса состоится в феврале. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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