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25.12.17 17:40 Активисты Народного фронта проверили на прочность ледовый городок на Татышеве



Фото
Ледовый городок ещё не достроили, а уже обсуждают его демонтаж. Пока, глядя на эту картину, трудно представить, что спустя сутки здесь состоится открытие главной новогодней ёлки Красноярска, на которую придут, по опыту прошлых лет, более 20 тысяч взрослых и детей. И на первом месте безопасность.

"По прошлому году здесь порядка четырёх сотрудников дежурило, два наряда работает и порядка шести сотрудников ЧОП", - сообщил генеральный директор МАУ "Дирекции СММ" Иван Брамман.

Охраной общественной безопасности займутся полицейские. Посты здесь расставят в день открытия. Работать они будут и в праздничные дни. С ледяными горками всё сложнее. После прошлогодних травм решили отказаться от деревянных конструкций - горки полностью изо льда. Их тут стоит 15, до 3-х метров высотой, рассчитаны на любой возраст. Вроде ошибки учли, но претензии остаются - активисты Народного фронта замёрзли, а пунктов обогрева не нашли.

"Люди приходят после празднования в состоянии неизвестно каком, что греха таить, и конечно, пункты обогрева должны быть. Я когда работал в органах, получал сводки, очень много было фактов обморожения. Это тоже нужно предусмотреть", - отметил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Организаторы обещают успеть всё закончить до открытия, но бдительность лишней не будет. К слову, подрядчик, и это не маловажно, будет содержать ледяной городок до тех пор, пока их не снесут. То есть в случае чего будет кому предъявить претензии.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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