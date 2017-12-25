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25.12.17 17:45 Красноярские врачи встали на лыжи, чтобы попасть на Универсиаду



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Кто-то пять, кто-то десять лет, а некоторые из этих врачей с детства стоят на лыжах. Спортивный навык в привычной медицинской практике никогда не требовался. А тут такое событие. Для Универсиады просто необходимы мобильные медицинские бригады, которые будут работать на заснеженных склонах во время соревнований лыжников и сноубордистов.

"Сегодня мы проверяем навыки горнолыжной подготовки, им будут поставлены несколько спортивных заданий менеджером в горнолыжном спорте, мы соединим здесь медицину и спорт. Чтобы они на трассе могли подъехать к пострадавшему спортсмену, они должны хорошо владеть горными лыжами. И это мы сегодня здесь проверяем", - пояснил начальник медицинского обеспечения Дирекции Универсиады-2019 Максим Суворов.

Сформированные мобильные бригады будут состоять из анестезиологов-реаниматологов, травматологов, ортопедов, хирургов и спасателей. После первого спуска большинство медиков чувствуют себя уверенно и бодро.

"Прекрасная погода, лёгкий туман, хороший снег. Катаюсь с детства. Поучаствовать в Универсиаде - это интересно: приобщиться к чему-то грандиозному", - сказал реаниматолог-анестезиолог Красноярской краевой больницы Александр Сорокин.

"Трасса здесь лёгонькая, упражнения пока лёгкие, говорят, дальше сложнее будет. Наша профессия - дело непростое, так что трусов у нас нет", - добавила инфекционист красноярской краевой больницы Елизавета Бойцова.

"Мы уже принимали участие в подобных мероприятиях - обслуживали Олимпиаду в Сочи, и принимали участие в тестовых соревнованиях, так же на горе, в лыжах, с аптечкой за плечами", - пояснил заведующий отделением реанимации ФМБА Владимир Хиновкин.

Заявились 30 человек. Для Универсиады нужно 14 врачей, которые будут работать на соревнованиях в Бобровом логу и на Николаевской сопке. Главная их задача будет - оказать первую помощь и поставить предварительный диагноз в случае если пострадает какой-либо спортсмен. У подножия гор будут дежурить скорые, реанимобили и вертолёты санавиации.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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