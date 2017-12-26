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26.12.17 08:48 Жители правобережья обнаружили во дворах десятки мёртвых птиц



Фото
Дети с интересом изучают мёртвого воробья. Это лишь одна из десятков птиц, которые навсегда приземлились во дворах на проспекте "Красноярский рабочий". Утром дворник собрал около тридцати погибших голубей. Но то тут, то там из-под снега выглядывают окоченевшие крылья. Кормушки пустуют. Птиц в районе всегда было много. И люди к ним привыкли. Как и голуби к людям.

Местные жители также отмечают, что около пяти лет назад за голубями ещё ухаживали. Всё это благодаря нескольким голубятням, за которыми следил местный житель. Но позже он умер, птицы разлетелись и теперь предоставлены сами себе.

Причина смерти остаётся загадкой. Пища здесь по-прежнему в достатке - везде кормушки и рассыпано пшено. По наблюдениям орнитологов, зимой птицы реже болеют - инфекции распространяются медленнее. В красноярском зоопарке нам рассказали, причин массовой гибели может быть две.

"Это может быть эпидемия. Голуби являются разносчиками многих заболеваний, таких как орнитоз, и ещё ряда заболеваний, которые представляют угрозу и для человека, и для домашних животных. Второе предположение, которое наиболее реально, это отравление: что-то они поели, наклевались. Может, кто-то специально подсыпал", - пояснил сотрудник парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура.

Красноярский отдел ветеринарии взял несколько птиц для исследования. Но владельцам кошек, собак рекомендуют уже сейчас не позволять питомцам приближаться к мёртвым птицами. Чтобы дворы на правобережье не превратились ещё и в кладбище домашних животных.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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