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26.12.17 11:39 В Красноярске во время движения загорелся автомобиль





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Приехавшие спасатели ликвидировали пламя в моторном отсеке. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.







В Красноярске автомобиль вспыхнул на ходу. Едкий дым из-под капота повалил рядом с железнодорожным вокзалом. Водитель успел остановить легковушку и выскочить на улицу. Он не пострадал.Приехавшие спасатели ликвидировали пламя в моторном отсеке. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.











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