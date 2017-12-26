НОВОСТИ | Общество













26.12.17 11:43 Открытие движения по улице Киренского отложено на неопределённый срок





Фото



Дело в том, что уже в ближайшее время начнётся строительство ещё двух подземных переходов - на Копылова и на Красной Армии, и тогда снова потребуется менять схему движения. Когда начнутся перекрытия и на какой срок, пока не сообщают.



"Когда начнётся строительство подземного перехода в районе улицы Копылова, будет изменена схема движения в том числе и на Киренского, движение планируется односторонним. Второй момент - это безопасность движения пешеходов вдоль стройплощадки по Киренского. Взвесив все за и против, приняли решение о том, что поменяют схему движения в комплексе, всё сразу, это произойдёт позже", - сообщил пресс-секретарь краевого управления дорог Александр Марков.









Подземный переход на Киренского в ближайшие дни не откроют. Сегодня на объекте побывала специальная комиссия - представители ГИБДД, администрации, управления дорог решили пока оставить всё как есть.Дело в том, что уже в ближайшее время начнётся строительство ещё двух подземных переходов - на Копылова и на Красной Армии, и тогда снова потребуется менять схему движения. Когда начнутся перекрытия и на какой срок, пока не сообщают."Когда начнётся строительство подземного перехода в районе улицы Копылова, будет изменена схема движения в том числе и на Киренского, движение планируется односторонним. Второй момент - это безопасность движения пешеходов вдоль стройплощадки по Киренского. Взвесив все за и против, приняли решение о том, что поменяют схему движения в комплексе, всё сразу, это произойдёт позже", - сообщил пресс-секретарь краевого управления дорог Александр Марков.









АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













