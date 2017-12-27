НОВОСТИ | Общество













27.12.17 09:00 Красноярская пенсионерка стала миллиардным пассажиром российских электропоездов





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В итоге удача улыбнулась Татьяне Гарощук, которая оплатила проезд на пригородную станцию в западном направлении от Красноярска. Счастливицу поздравил Дед Мороз, пенсионерка получила годовой абонемент на бесплатный проезд по нужному ей пригородному направлению и электронную книгу.







Пенсионерка из краевого центра стала миллиардным пассажиром российских электропоездов. В РЖД заранее высчитали, что юбилейный билет попадёт в руки покупателю на красноярском вокзале, но кто именно станет счастливым обладателем билета с девятью нулями, было неизвестно до последнего момента.В итоге удача улыбнулась Татьяне Гарощук, которая оплатила проезд на пригородную станцию в западном направлении от Красноярска. Счастливицу поздравил Дед Мороз, пенсионерка получила годовой абонемент на бесплатный проезд по нужному ей пригородному направлению и электронную книгу.











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