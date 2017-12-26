НОВОСТИ | Общество













26.12.17 17:40 Жителям частного сектора напомнили о правилах безопасности при эксплуатации печей





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Статистика печальна: в прошлые новогодние праздники в Красноярском крае произошло 126 пожаров, два человека погибли, четверо пострадали. И почти половина из этих происшествий случилась по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



"Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, доверять им следить за печью. Запрещено сушить дрова и другие горючие предметы на печке или вблизи неё, растапливать печь бензином либо легковоспламеняющимися жидкостями", - напомнил государственный инспектора Красноярска по пожарному надзору Дмитрий Доманов.



Если печь неисправна, то её лучше починить перед праздниками. Нельзя и перекаливать печи. К слову, дрова дают 800 градусов тепла, а уголь - 2000. Он и коварнее - тлеет дольше. Дымоход на ночь закрывать опасно - можно задохнуться угарным газом, да и отлетевшие угольки могут стать причиной пожара.



Переживать приходится - не просто так сотрудники МЧС каждый день ходят по частному сектору и раздают памятные брошюрки. Даже подковы на счастье безопасность не гарантируют. "Среди ночи, часа в три пожар случился. Проснулись, шифер спас - трещит сильно. На это среагировали. Мы не пострадали, к счастью. Николаевка часто горит", - говорит жительница Николаевки Наталья Приходько.Статистика печальна: в прошлые новогодние праздники в Красноярском крае произошло 126 пожаров, два человека погибли, четверо пострадали. И почти половина из этих происшествий случилась по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей."Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, доверять им следить за печью. Запрещено сушить дрова и другие горючие предметы на печке или вблизи неё, растапливать печь бензином либо легковоспламеняющимися жидкостями", - напомнил государственный инспектора Красноярска по пожарному надзору Дмитрий Доманов.Если печь неисправна, то её лучше починить перед праздниками. Нельзя и перекаливать печи. К слову, дрова дают 800 градусов тепла, а уголь - 2000. Он и коварнее - тлеет дольше. Дымоход на ночь закрывать опасно - можно задохнуться угарным газом, да и отлетевшие угольки могут стать причиной пожара. Вадим КУЛИКОВ











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