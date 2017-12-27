Экспериментальным проектом для молодёжного правительства Красноярского края была организация стажировок в органах государственной власти. Тогда разные министерства и ведомства согласились принять у себя на месяц начинающих госслужащих - студентов или аспирантов. В этом году появилась новая программа стажировок - на крупных предприятиях.
"Все мы хотим быть успешными, хотим побыстрее найти работу, получать большие деньги, вопрос только куда, где работать, где лучше работодатель, где круче атмосфера и так далее. Так что идея была в том, чтобы помочь молодым людям найти свою будущую профессию", - пояснил председатель молодёжного правительства Красноярского края Роман Пословин.
Артём Марьясов уже больше недели пробует себя в "Сибагропромстрое". Работает, правда, не на строительной площадке, а больше в кабинете, его специальность - финансы и экономика. "Сибагропромстрой" я выбрал исходя из того, что это одна из доминирующих компаний на рынке Красноярска и Красноярского края, она закрепила за собой довольно хорошую репутацию как застройщик, плюс у неё есть дочерние компании, которые занимаются другими видами деятельности. Большая компания с перспективой развития", - пояснил стажёр.
Руководители "Сибагропромстроя" признаются, толковая и креативная молодёжь строительному гиганту очень нужна. Потому на стажировку к себе взяли сразу 12 ребят. "Хотелось бы получить таких специалистов, которые не были бы оторваны от производства с одной теорией, а понимали, что они делают. Поэтому мы сразу сказали, что возьмём много ребят", - пояснила руководитель департамента по персоналу АО "Сибагропромстрой" Ирина Шадрина.
Говорят, у самых талантливых будет шанс закрепиться в компании. А для тех, кто пока только мечтает о такой возможности, в январе откроется новый набор.