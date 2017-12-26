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26.12.17 17:46 Как выбрать надёжный банк, чтобы не потерять сбережения





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Пока дети в школе, Наталья Чичулина решает важный для семьи вопрос - где разместить сэкономленные, оставленные на будущую учебу сына деньги. "Нашла несколько объявлений, на мой взгляд, очень привлекательно. Но муж категорически против. Говорит, что всё это не застраховано и можно потерять не только проценты, но и свои деньги не вернуть", - рассказала жительница Красноярска Наталья Чичулина.



В погоне за большими процентами велик риск лишиться всех своих накоплений. Поэтому прежде чем доверять кому-то свои деньги, необходимо выполнить ряд несложных действий:



- Проверьте, куда вас зазывают. Государством застрахованы только банковские вклады.



- Если это банк, проверьте, входит ли он в систему страхования вкладов.



- Уточните, попадает ли счёт, который вам предлагают, под государственное страхование.



- Вносите в один банк не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Если наступит страховой случай, это поможет вернуть деньги.



"Надо обязательно проверять, банк ли это и имеет ли он право на привлечение вкладов. Если это банк, если он имеет право на привлечение вкладов, он участник системы страхования вкладов. Эта информация есть на сайте Банка России и банк должен предоставить такую информацию. Тогда можно спокойно размещать свои средства до 1,4 млн. рублей", - пояснил член Совета директоров Банка России Алексей Симановский.



Совет один: не разбираетесь в тонкостях финансового рынка - воздержитесь от поспешных решений, тщательно проверяйте любую информацию. Если организации нет на сайте Центробанка, велика вероятность, что перед вами мошенники.

Обещание выше 10 процентов годовых должно вас насторожить, каким бы солидным не казалось предложение. В банках сейчас ставки невысокие. Но только в банке вам гарантируют сохранность кровно заработанных.



Предложений выгодно разместить свои накопления в наше время столько, что запутаться может даже человек с экономическим образованием. Красивая, порой многообещающая реклама этому только способствует. Но не стоит торопиться с выбором, кому доверить свои деньги.Пока дети в школе, Наталья Чичулина решает важный для семьи вопрос - где разместить сэкономленные, оставленные на будущую учебу сына деньги. "Нашла несколько объявлений, на мой взгляд, очень привлекательно. Но муж категорически против. Говорит, что всё это не застраховано и можно потерять не только проценты, но и свои деньги не вернуть", - рассказала жительница Красноярска Наталья Чичулина.В погоне за большими процентами велик риск лишиться всех своих накоплений. Поэтому прежде чем доверять кому-то свои деньги, необходимо выполнить ряд несложных действий:"Надо обязательно проверять, банк ли это и имеет ли он право на привлечение вкладов. Если это банк, если он имеет право на привлечение вкладов, он участник системы страхования вкладов. Эта информация есть на сайте Банка России и банк должен предоставить такую информацию. Тогда можно спокойно размещать свои средства до 1,4 млн. рублей", - пояснил член Совета директоров Банка России Алексей Симановский.Совет один: не разбираетесь в тонкостях финансового рынка - воздержитесь от поспешных решений, тщательно проверяйте любую информацию. Если организации нет на сайте Центробанка, велика вероятность, что перед вами мошенники.Обещание выше 10 процентов годовых должно вас насторожить, каким бы солидным не казалось предложение. В банках сейчас ставки невысокие. Но только в банке вам гарантируют сохранность кровно заработанных. Елена АЛИШЕВЕЦ











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