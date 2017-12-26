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26.12.17 17:44 Хоккеисты "Енисея" приехали с подарками в коррекционную школу





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Детвора встречает гостей спортивными стартами. Мячи - настоящие, боевые, с ними сыгран не один матч чемпионата страны. В гости всегда приезжают игроки основного состава и обязательно сами участвуют в программе. Хоккеисты - народ практичный, дарят сертификаты, не скупятся - подарков каждый год на 20-30 тысяч рублей. На эти деньги коррекционный центр покупает спортивное оборудование. Обязательный момент - автограф-сессия. Алмаз Миргазов вспоминает, как сам стоял в очереди за автографом.



"Для меня всегда примером была команда хоккеистов. Приятно было, если получалось взять у них автограф. После игр дожидался, не важно, холодно было, не холодно", - вспоминает заслуженный мастер спорта по хоккею с мячом Алмаз Миргазов



И ещё один приятный момент - общее фото на память. Пожелание от преподавателей - в будущем году приехать в ранге действующих чемпионов страны.



Когда "Енисей" был ещё городской командой, это была разнарядка свыше - побывать в одном из детских учреждений. Первый раз ехали ради галочки. Но вот уже несколько лет команда краевая, распоряжений свыше не поступает, а заслуженные мастера спорта по хоккею с мячом, каким бы сложным ни был график, к Новому году обязательно едут к детям-инвалидам в коррекционный центр.Детвора встречает гостей спортивными стартами. Мячи - настоящие, боевые, с ними сыгран не один матч чемпионата страны. В гости всегда приезжают игроки основного состава и обязательно сами участвуют в программе. Хоккеисты - народ практичный, дарят сертификаты, не скупятся - подарков каждый год на 20-30 тысяч рублей. На эти деньги коррекционный центр покупает спортивное оборудование. Обязательный момент - автограф-сессия. Алмаз Миргазов вспоминает, как сам стоял в очереди за автографом."Для меня всегда примером была команда хоккеистов. Приятно было, если получалось взять у них автограф. После игр дожидался, не важно, холодно было, не холодно", - вспоминает заслуженный мастер спорта по хоккею с мячом Алмаз МиргазовИ ещё один приятный момент - общее фото на память. Пожелание от преподавателей - в будущем году приехать в ранге действующих чемпионов страны. Евгения ПЛОТНИКОВА











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