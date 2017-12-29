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29.12.17 09:00 Интервью: генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров





Новая система водоснабжения и водоотведения. Что это значит? Что это даёт жителям Красноярска? А также о чём спрашивают красноярцы лично генерального директора компании "Краском"? Об этом журналист Елена Алишевец беседует Олегом Гончеровым.







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