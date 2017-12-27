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27.12.17 09:05 В Красноярске открылась главная городская ёлка



Фото
В Красноярске открыли главную городскую ёлку. Напомним, она установлена на острове Татышев. Ёлку высотой 46 метров установили в восточной части острова и украсили шарами и гирляндами. На верхушку водрузили стилизованный герб города. Весь вечер красноярцев развлекали танцевальные и вокальные творческие коллективы, а завершил программу красочный фейерверк.

В этом году кардинально изменилась концепция ледяного городка - его главная тема "Сибирская сказка". Особенностью ледовой архитектуры острова является аллея, посвящённая чемпионату мира по футболу.

"Мы об этом говорили изначально. Мы сделали больше таких локаций, чтобы не просто любоваться, можно было ввести такой развлекательный формат, около 15 горок у нас здесь работает", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.
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