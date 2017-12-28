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28.12.17 08:42 В Красноярске появилась первая зарядная станция для электромобилей





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"МРСК Сибири" приобретёт свой автомобиль, с пробегом до 300 км, он придёт в феврале-марте. Мы постараемся его потестировать в условиях морозов. Я бы хотел обратиться к корпоративщикам, ко всем, кто работает в крупных корпорациях, в администрациях: надо стараться покупать такие автомобили", - сказал генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.



"Россети" установили уже около 200 электрозаправочных станций по всей стране. В Красноярском крае электромобили на дороге пока большая редкость, но за ними будущее. "Экологические вопросы для Красноярского края, и для Красноярска в особенности, стоят сегодня на первом месте. Поэтому использование электромобилей позволяет значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Мы всячески будем поддерживать такие проекты", - подчеркнул и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Анатолий Цыкалов.



Когда-то и газовые заправки были экзотикой, а сейчас в Красноярске их большое количество. Скорее всего, то же самое произойдёт и с электрическими. Совсем скоро установят ещё две: на улице Шахтёров и у нового терминала аэропорта "Красноярск".



Михаил - один из немногих владельцев полностью электрического автомобиля, работающего на аккумуляторах. Уверяет, главный плюс - экономия: километр стоит в среднем в пять раз дешевле, чем у бензиновых собратьев. Есть и минусы - дальность поездок на одной зарядке всего 100 км, зимой меньше. Но теперь можно заправляться в самом центре города. "МРСК Сибири" открыли первую в регионе зарядную станцию для электромобилей - на Бограда, 144-а, рядом с железнодорожным вокзалом. До конца 2018-го года Михаил сможет заряжать машину бесплатно."МРСК Сибири" приобретёт свой автомобиль, с пробегом до 300 км, он придёт в феврале-марте. Мы постараемся его потестировать в условиях морозов. Я бы хотел обратиться к корпоративщикам, ко всем, кто работает в крупных корпорациях, в администрациях: надо стараться покупать такие автомобили", - сказал генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов."Россети" установили уже около 200 электрозаправочных станций по всей стране. В Красноярском крае электромобили на дороге пока большая редкость, но за ними будущее. "Экологические вопросы для Красноярского края, и для Красноярска в особенности, стоят сегодня на первом месте. Поэтому использование электромобилей позволяет значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Мы всячески будем поддерживать такие проекты", - подчеркнул и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Анатолий Цыкалов.Когда-то и газовые заправки были экзотикой, а сейчас в Красноярске их большое количество. Скорее всего, то же самое произойдёт и с электрическими. Совсем скоро установят ещё две: на улице Шахтёров и у нового терминала аэропорта "Красноярск". Владимир ЖАРИНОВ











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