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НОВОСТИ | Общество





28.12.17 08:44 В Красноярске появились почтовые автомобили повышенной вместимости



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Под капотом экономичный и надёжный дизель, в салоне - усилитель руля, подогрев сидений и зеркал. Удобная загрузка - двери можно открыть и сзади, и сбоку. Но самое главное качество новых машин, которое особенно заметно в преддверии Нового года, это повышенная вместительность. Именно сейчас красноярцы массово отправляют и получают посылки.

В самих почтовых отделениях тоже немало новинок. Например, в этом году в 50-ти установили электронные очереди. Посетитель выбирает услугу, берёт талон и умное устройство само направляет его к сотруднику, который быстрее выдаст посылку или примет письмо.

"Позволяет улучшить сервис оказания услуг, разделить и упорядочить клиентопоток и отследить время работы операторов и время ожидания в очереди нашими клиентами", - пояснила заместитель директора краевого управления федеральной почтовой связи Елена Малышева.

К слову, в этом отделении только принимают и выдают посылки и мелкие пакеты. Таких центров в Красноярске девять, их основные клиенты - получатели заказов из интернет-магазинов. В том случае, если вы часто совершаете заказы в интернете, имеет смысл указать в качестве адреса доставки индекс почтового центра и поставить пометку "до востребования". Узнать о прибытии посылки можно на сайте Почты России или через приложение.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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