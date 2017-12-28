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28.12.17 08:44 В Красноярске появились почтовые автомобили повышенной вместимости





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В самих почтовых отделениях тоже немало новинок. Например, в этом году в 50-ти установили электронные очереди. Посетитель выбирает услугу, берёт талон и умное устройство само направляет его к сотруднику, который быстрее выдаст посылку или примет письмо.



"Позволяет улучшить сервис оказания услуг, разделить и упорядочить клиентопоток и отследить время работы операторов и время ожидания в очереди нашими клиентами", - пояснила заместитель директора краевого управления федеральной почтовой связи Елена Малышева.



К слову, в этом отделении только принимают и выдают посылки и мелкие пакеты. Таких центров в Красноярске девять, их основные клиенты - получатели заказов из интернет-магазинов. В том случае, если вы часто совершаете заказы в интернете, имеет смысл указать в качестве адреса доставки индекс почтового центра и поставить пометку "до востребования". Узнать о прибытии посылки можно на сайте Почты России или через приложение.



Под капотом экономичный и надёжный дизель, в салоне - усилитель руля, подогрев сидений и зеркал. Удобная загрузка - двери можно открыть и сзади, и сбоку. Но самое главное качество новых машин, которое особенно заметно в преддверии Нового года, это повышенная вместительность. Именно сейчас красноярцы массово отправляют и получают посылки.В самих почтовых отделениях тоже немало новинок. Например, в этом году в 50-ти установили электронные очереди. Посетитель выбирает услугу, берёт талон и умное устройство само направляет его к сотруднику, который быстрее выдаст посылку или примет письмо."Позволяет улучшить сервис оказания услуг, разделить и упорядочить клиентопоток и отследить время работы операторов и время ожидания в очереди нашими клиентами", - пояснила заместитель директора краевого управления федеральной почтовой связи Елена Малышева.К слову, в этом отделении только принимают и выдают посылки и мелкие пакеты. Таких центров в Красноярске девять, их основные клиенты - получатели заказов из интернет-магазинов. В том случае, если вы часто совершаете заказы в интернете, имеет смысл указать в качестве адреса доставки индекс почтового центра и поставить пометку "до востребования". Узнать о прибытии посылки можно на сайте Почты России или через приложение. Владислав ТАМОШАУСКАС











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