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НОВОСТИ | Общество





27.12.17 17:46 В микрорайоне Покровский открылся новый общеврачебный пункт



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К приёму первых пациентов всё готово. Когда-то по договорённости со строителями многоэтажку в Покровском спроектировали так, что первый этаж подходит для общеврачебного пункта, это что-то вроде мини-поликлиники. Есть процедурный кабинет, два терапевта, регистратура. Чиновники рапортуют - все нормы соблюдены, забота о жителях проявлена.

Одна из главных проблем практически для всех больниц и поликлиник Красноярска - нет хороших подъездных путей, нет парковок. Вот новый объект - проблемы те же. Козырька нет, значит, дождик будет капать на голову. Сделали пандус для инвалидов - перегородили половину крыльца.

По документам в Покровском на учёте всего один инвалид-колясочник, обслуживают его на дому. Микрорайон новый, живут здесь в основном молодые, до сих пор к терапевту ездили в старую Покровку, к узким специалистам - в поликлинику на Мира. Помещение общеврачебного пункта - в аренде. На его оборудование потратили миллион рублей. Здесь можно будет по крайней мере открыть больничный, сделать прививку, взять направление. Настоящую поликлинику пока только обещают построить.

"В следующем году будет разработан проект многопрофильной поликлиники, которая будет обслуживать 40 тысяч населения микрорайона Покровский. В её составе будут и терапевтические службы, и стоматология, и женская консультация, и диагностика. Срок ввода поликлиники сейчас планируется в 20 году", - сообщил заместитель министра здравоохранения края Борис Немик.

Пока это только планы на перспективу, но по крайней мере участок земли для будущей поликлиники в Покровском забронировали.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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