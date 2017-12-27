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27.12.17 17:44 В Канске на переезде легковой автомобиль угодил под поезд





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Отметим, что с начала года на переездах Красноярской железной дороги произошло восемь ДТП, в которых пострадали четыре человека, из них трое погибли. Все аварии произошли по вине водителей автотранспорта.







В Канске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель "Ниссана" попытался проскочить через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист тепловоза сначала предупредил нарушителя о приближении состава звуковым сигналом, однако водитель не отреагировал и продолжил движение. Избежать столкновения не удалось даже после того, как машинист сорвал стоп-кран. К счастью, никто не пострадал, схода с рельсов подвижного состава не случилось. Движение пассажирских поездов не нарушено.Отметим, что с начала года на переездах Красноярской железной дороги произошло восемь ДТП, в которых пострадали четыре человека, из них трое погибли. Все аварии произошли по вине водителей автотранспорта.







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