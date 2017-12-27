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27.12.17 17:48 В новогодние праздники в Красноярске и его окрестностях усилят дорожные патрули





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Рассказали и о работе полиции: в праздники можно будет и получить помощь при регистрации и учёте авто, но только по предварительной записи на сайте госуслуг. К слову, сейчас наряды ДПС уже дежурят на федеральных и краевых трассах. Под особым контролем перевозка детей в авто.



"Водитель будет привлечён к ответственности, его автомобиль за пределы города без детского удерживающего устройства выпущен не будет. Дальше он должен выбрать: либо он вызывает такси, либо просит кого-то привезти кресло, т.к. если он развернётся и поедет за креслом, инспектор его остановит и вынужден будет снова привлечь к ответственности", - пояснил руководитель УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.











В новогодние праздники на дорогах города и за его пределами усилят дорожный патруль. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Это связано с переменчивой погодой: из-за потепления на трассах образуется наледь, следовательно, создаётся аварийная обстановка для водителей.Рассказали и о работе полиции: в праздники можно будет и получить помощь при регистрации и учёте авто, но только по предварительной записи на сайте госуслуг. К слову, сейчас наряды ДПС уже дежурят на федеральных и краевых трассах. Под особым контролем перевозка детей в авто."Водитель будет привлечён к ответственности, его автомобиль за пределы города без детского удерживающего устройства выпущен не будет. Дальше он должен выбрать: либо он вызывает такси, либо просит кого-то привезти кресло, т.к. если он развернётся и поедет за креслом, инспектор его остановит и вынужден будет снова привлечь к ответственности", - пояснил руководитель УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.







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