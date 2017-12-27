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НОВОСТИ | Общество



ВЕСТИМОБИЛЬ-2017

27.12.17 17:49 Новогодний "Вестимобиль" в СФУ



Фото
Сегодня "Вестимобиль" остановился в Сибирском федеральном университете. Апельсины и календари дарил корреспондент и ведущий Владимир Богомолов. В уходящем году студенты из ярких событий вспоминают путешествия и любовные победы.

- Я в этом году съездила на Байкал и на Аршан отдохнула. Это в Бурятии, я оттуда вообще.

- У меня появился любимый человек, которого я очень тебя люблю. Я рад.

- Молодой человек появился. Надеюсь, что это будущее моё.

Сейчас у молодёжи горячая пора. Расслабиться пока не дают экзамены и зачёты. Многие спешат на сдачу рефератов и курсовых. Студент-нефтяник из Ирака Зейнутдин главным достижением считает то, что сумел перейти с арабского на язык Пушкина и Толстого.

Пришли на встречу сегодня не только молодые люди, но и наши самые преданные зрители. Пенсионерка Ольга Анатольевна занимается спортивной ходьбой. На путь до академического леса она потратила полтора часа, чтобы поздравить нашу съёмочную группу с наступающим праздником.

- Хороший год был. У всех прекрасное здоровье, у семьи, у детей. Завтра провожаю детей в Симферополь отдыхать.

Новогодний тур "Вестимобиля" продолжается. Следующее место встречи сообщим в следующих выпусках новостей на телеканале "Россия".

Роман РЫКОВ





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