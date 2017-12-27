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27.12.17 17:40 Новый терминал красноярского аэропорта принял первых пассажиров





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На данный момент это самый современный аэропорт в России - с технической точки зрения. Но вот претензии у пассажиров всё же есть - в основном бытовые.



- Сначала я не поняла, куда я приехала. Мы привыкли из старого здания улетать. Конечно, приятно, комфортно, красиво, но хочется, чтобы между международным терминалом и новым зданием был проход, удобный для пассажиров.



- Где кулеры, чтобы таблетку хотя бы запить? Ведь народ всякий, и транзитники есть. Сам аэропорт выглядит шикарно, а вот для людей...



Терминал действительно шикарный, в VIP-зале даже на стенах живая растительность, но в целом здание пустовато: например, перекусить в ожидании рейса пока негде, бары и кафе на финальной стадии готовности. В магазинах выбор невелик. "Мы будем привлекать дополнительные точки. Это только начало, первый день, но уже можно выпить кофе, чай. С учётом потребностей пассажиров мы будем только развивать количество торговых точек", - пояснил генеральный директор ООО "Аэропорт "Красноярск" Андрей Метцлер.



Через старый терминал ежегодно проходило более двух миллионов пассажиров, новый рассчитан на пять миллионов. Международные стойки регистрации здесь заработают только через полгода. То есть расти ещё есть куда - увеличивать пассажиропоток и число рейсов. Тем временем "первый пошёл".



Обещанной посадки в самолёт с помощью телетрапа не случилось. Как объяснило руководство аэропорта, это временная ситуация. Технически телескопические трапы готовы, не подписаны лишь документы. И эту проблему обещали исправить уже в феврале.



Константин из Норильска пребывает в лёгком шоке. Не ожидал, что окажется в числе пассажиров, которые первыми пройдут регистрацию в новом терминале "А" аэропорта "Красноярск". "Первый раз, сам в шоке, не ожидал, что первым попаду сюда. Сам аэропорт классный, намного лучше, чем предыдущий, особенно этот экран, всё как-то по современному, мне нравится", - сказал пассажир из Норильска Константин Захаров.На данный момент это самый современный аэропорт в России - с технической точки зрения. Но вот претензии у пассажиров всё же есть - в основном бытовые.Терминал действительно шикарный, в VIP-зале даже на стенах живая растительность, но в целом здание пустовато: например, перекусить в ожидании рейса пока негде, бары и кафе на финальной стадии готовности. В магазинах выбор невелик. "Мы будем привлекать дополнительные точки. Это только начало, первый день, но уже можно выпить кофе, чай. С учётом потребностей пассажиров мы будем только развивать количество торговых точек", - пояснил генеральный директор ООО "Аэропорт "Красноярск" Андрей Метцлер.Через старый терминал ежегодно проходило более двух миллионов пассажиров, новый рассчитан на пять миллионов. Международные стойки регистрации здесь заработают только через полгода. То есть расти ещё есть куда - увеличивать пассажиропоток и число рейсов. Тем временем "первый пошёл".Обещанной посадки в самолёт с помощью телетрапа не случилось. Как объяснило руководство аэропорта, это временная ситуация. Технически телескопические трапы готовы, не подписаны лишь документы. И эту проблему обещали исправить уже в феврале. Вадим КУЛИКОВ











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