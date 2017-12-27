Четыре года она молчала и наконец прокомментировала одно из самых громких уголовных дел Красноярского края. Бывший бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева, которую обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, дала эксклюзивное интервью нашему каналу. Впервые подсудимая рассказала свою версию исчезновения денег: куда они ушли, откуда у неё дорогие шубы, квартиры и прочая роскошь, и главное, почему именно она стала главной обвиняемой по делу.
"Ущерба в 130 миллионов нет. Если бы был такой ущерб, то эта сумма стояла бы как недостача. Там идут такие абсурдные вещи, когда в кассу поступило денежных средств меньше, чем выдано из кассы. Эксперт говорит, что в кассу поступило 43 миллиона, а выдано из кассы 45 миллионов. Такого быть не может", - сказала экс-главный бухгалтер красноярской полиции, подсудимая Надежда Николаева.
Подробный репортаж смотрите в следующем выпуске "Вестей" в 20:45.