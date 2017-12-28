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28.12.17 11:40 В Канске изъяли крупную партию поддельной водки





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Больше тысячи бутылок поддельной водки изъяли канские полицейские. Крупную партию нелегального алкоголя обнаружили в гаражном боксе. Сейчас продукция находится на экспертизе. Общая стоимость фальсификата оценивается в 250 тысяч рублей. Ведётся расследование уголовного дела. С подозреваемых взяли подписки о невыезде.











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