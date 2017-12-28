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28.12.17 11:43 В Северном иномарка протаранила машину скорой помощи





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Девушка на "Мерседесе" протаранила машину скорой помощи. ДТП произошло накануне вечером в Красноярске на перекрёстке улиц Молокова и Авиаторов. На кадрах с камеры уличного видеонаблюдения видно, что скорая поворачивает налево с Молокова. В это время в неё врезается чёрная иномарка. От удара машину медиков закрутило и развернуло в обратную сторону. Пока нет точной информации о пострадавших.











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