НОВОСТИ | Общество













29.12.17 08:32 Красноярских почтальонов оснастили мобильными платёжными терминалами





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"Очень хорошо, что появилась такая услуга и такая возможность. Получишь пенсию и заплатишь сразу, никаких забот, не надо в очереди стоять. У меня со здоровьем не очень и мне удобнее дома", - пояснила пенсионер Вера Фёдоровна.



Проверка задолженности, приём платежа, выдача чека - всё то же самое, что и в почтовом отделении, только в стенах своего дома. Можно платить за коммунальные услуги, за мобильную и стационарную телефонную связь, оплатить налоги, штрафы, сделать взнос по кредиту.



"Таким образом мы в некотором роде приближаем новые технологии к тем людям, которые не могут или не хотят сами пользоваться такими вещами, как платежи в интернете, интернет-банкинг или мобильный банк через приложение", - пояснил представитель "Почты России" Антон Калтыгин.



Сейчас в Красноярском крае такими мобильными терминалами оплаты оснащены более 200 почтальонов. С 1 января их получат ещё 200 сотрудников. Чтобы узнать, может ли почтальон с терминалом прийти и в ваш дом, достаточно просто позвонить в своё почтовое отделение.



Каждое утро Татьяна получает мобильный терминал и смартфон. Короткая проверка работы устройств, и почтальон выходит на маршрут - в эти дома она носит письма, извещения и пенсии. В декабре период выплаты уже закончился, но клиент позвонила в отделение и попросила принять платежи за коммунальные услуги - хочет в Новый год войти без долгов."Очень хорошо, что появилась такая услуга и такая возможность. Получишь пенсию и заплатишь сразу, никаких забот, не надо в очереди стоять. У меня со здоровьем не очень и мне удобнее дома", - пояснила пенсионер Вера Фёдоровна.Проверка задолженности, приём платежа, выдача чека - всё то же самое, что и в почтовом отделении, только в стенах своего дома. Можно платить за коммунальные услуги, за мобильную и стационарную телефонную связь, оплатить налоги, штрафы, сделать взнос по кредиту."Таким образом мы в некотором роде приближаем новые технологии к тем людям, которые не могут или не хотят сами пользоваться такими вещами, как платежи в интернете, интернет-банкинг или мобильный банк через приложение", - пояснил представитель "Почты России" Антон Калтыгин.Сейчас в Красноярском крае такими мобильными терминалами оплаты оснащены более 200 почтальонов. С 1 января их получат ещё 200 сотрудников. Чтобы узнать, может ли почтальон с терминалом прийти и в ваш дом, достаточно просто позвонить в своё почтовое отделение. Владислав ТАМОШАУСКАС











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