НОВОСТИ | Общество













28.12.17 17:40 В Красноярске появилась третья передвижная эколаборатория





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Когда в Красноярске ветер - это хорошо. Небо над Красноярском более или менее светлое. Опасно, когда ветра нет - собирается смог, он как подушка впитывает все вредные вещества. Кстати, экологи напоминают, самые ядовитые вещества не пахнут, мы их никак не ощущаем, но они наносят вред здоровью.



Сейчас в Красноярске от министерства природопользования работает четыре стационарных поста, они делают замеры регулярно - несколько раз в сутки. Если в воздухе появляются опасные вещества, датчики об этом сообщают. Но стационарные посты не охватывают весь город, новый экомобиль будет выполнять роль передвижного поста. День в одном районе, потом поменяет точку.



"Даже если это будет канун Нового года или 1 января, утро, день, вечер, передвижная лаборатория выедет по трём звонкам. Бывает, просто без остановки передвижная лаборатория ездит по городу по звонкам жителей", - отметила заведующая лабораторией Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Татьяна Гончарова.



"Чем больше мы приобретаем оборудования, чем больше мы его устанавливаем, тем больше мы выхватываем превышений загрязняющих веществ в Красноярске. Инспектор один, без современного оборудования не может доказать вину юридических и должностных лиц", - пояснил и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.



Если лаборатории фиксируют нарушения возле крупных ТЭЦ, больших заводов - данные передают в Росприроднадзор, с небольшими предприятиями работают на краевом уровне. Только за декабрь шесть организаций закрылись по решению суда.



Новый экомобиль стоит почти 10 миллионов рублей. Он изготовлен и оборудован специально для нашего региона. Воздух проверяет по пяти параметрам - это те вещества, превышение которых в Красноярске фиксируют чаще всего. Диспетчерский пункт, сюда поступают звонки от жителей. Если есть три звонка из одного района, экомобиль выезжает по указанным адресам.Когда в Красноярске ветер - это хорошо. Небо над Красноярском более или менее светлое. Опасно, когда ветра нет - собирается смог, он как подушка впитывает все вредные вещества. Кстати, экологи напоминают, самые ядовитые вещества не пахнут, мы их никак не ощущаем, но они наносят вред здоровью.Сейчас в Красноярске от министерства природопользования работает четыре стационарных поста, они делают замеры регулярно - несколько раз в сутки. Если в воздухе появляются опасные вещества, датчики об этом сообщают. Но стационарные посты не охватывают весь город, новый экомобиль будет выполнять роль передвижного поста. День в одном районе, потом поменяет точку."Даже если это будет канун Нового года или 1 января, утро, день, вечер, передвижная лаборатория выедет по трём звонкам. Бывает, просто без остановки передвижная лаборатория ездит по городу по звонкам жителей", - отметила заведующая лабораторией Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Татьяна Гончарова."Чем больше мы приобретаем оборудования, чем больше мы его устанавливаем, тем больше мы выхватываем превышений загрязняющих веществ в Красноярске. Инспектор один, без современного оборудования не может доказать вину юридических и должностных лиц", - пояснил и.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин.Если лаборатории фиксируют нарушения возле крупных ТЭЦ, больших заводов - данные передают в Росприроднадзор, с небольшими предприятиями работают на краевом уровне. Только за декабрь шесть организаций закрылись по решению суда. Евгения ПЛОТНИКОВА











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