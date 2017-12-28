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28.12.17 17:45 В Красноярске выбрали самый новогодний двор и витрину





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Так, в Центральном районе лучшим признали двор на улице Чернышевского - его украшает не только ёлка, но и праздничная иллюминация, Дед Мороз в упряжке. А самую красочную витрину подготовили предприниматели на пересечении улиц Ленина и Парижской коммуны. Сделали всё своими руками, деньги пришлось потратить только на покупку ёлочек и гирлянд.



"Просто по себе сужу, что, попадая в какую-либо западную страну, да и не только в западную, в Москву и Санкт-Петербург, видя, как оформлены витрины и какое праздничное настроение создаётся у людей, захотелось, чтобы и в Красноярске немного этой сказки было", - сказала предприниматель, победитель в номинации "лучшая витрина" Наталья Сафонова.











В Красноярске наградили тех, кто создаёт новогоднее настроение для себя и горожан. Были подведены итоги районных конкурсов на самый праздничный двор и витрину магазина. Теперь победители из районов будут состязаться на городском уровне.Так, в Центральном районе лучшим признали двор на улице Чернышевского - его украшает не только ёлка, но и праздничная иллюминация, Дед Мороз в упряжке. А самую красочную витрину подготовили предприниматели на пересечении улиц Ленина и Парижской коммуны. Сделали всё своими руками, деньги пришлось потратить только на покупку ёлочек и гирлянд."Просто по себе сужу, что, попадая в какую-либо западную страну, да и не только в западную, в Москву и Санкт-Петербург, видя, как оформлены витрины и какое праздничное настроение создаётся у людей, захотелось, чтобы и в Красноярске немного этой сказки было", - сказала предприниматель, победитель в номинации "лучшая витрина" Наталья Сафонова.







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