НОВОСТИ | Общество













28.12.17 17:47 Главную ёлку Красноярска проверили чиновники





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"Он будет вплоть до марта. Мы хотим привлечь детей и потом профессиональных скульпторов, чтобы в дальнейшем протестировать, это будет некий пробный тест под Универсиаду: это будет определённым брендом следующего года, как фигуры поведут себя в это время", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.











Задание по постройке главной городской ёлки выполнено на четыре с плюсом - об этом заявил глава Красноярска Сергей Ерёмин. Напомним, уже второй год главный новогодний символ устанавливается на острове Татышев, этой зимой концепция ледового городка поменялась - теперь она носит более развлекательный характер: запущены лабиринты, катки и 15 горок. Создана аллея, посвящённая грядущему чемпионату мира по футболу, сейчас готовится выставка "Волшебный лёд Сибири"."Он будет вплоть до марта. Мы хотим привлечь детей и потом профессиональных скульпторов, чтобы в дальнейшем протестировать, это будет некий пробный тест под Универсиаду: это будет определённым брендом следующего года, как фигуры поведут себя в это время", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.







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