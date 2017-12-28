НОВОСТИ | Общество













28.12.17 20:51 В Советском районе открылась легендарная "кразовская ёлка"





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Открытие прошло под аккомпанемент салюта и посмотреть на него пришли тысячи красноярцев. Это стало возможно во многом благодаря финансовой поддержке бизнеса. Металлурги направили на строительство городка более миллиона рублей. "Львиная доля спонсорской помощи - это ОАО "Русал". В этом году фигуры ледовые посвящены единству народов, представляют разные национальности нашей великой страны", - пояснил и.о. руководителя администрации Советского района Красноярска Сергей Шанёв.



"В 2017 году нами было сделано большое количество различных мероприятий для Советского района, в котором проживает основная масса наших работников. Это и большое количество субботников, высадка деревьев, мы открыли новый сквер в Северном. И открытие этой торжественной ежегодной, как её называют, кразовской ёлки - это ещё одно яркое мероприятие в череде событий уходящего года", - сказал директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода Андрей Руппель.



Кразовская ёлка будет работать весь январь.



Помнят и любят эту ёлку, пожалуй, все красноярцы, они приезжают и из других районов. Для взрослых приготовили ледяные скульптуры, для детей - горки разной степени сложности, новогодние деревья и праздничную иллюминацию. Высота центральной ели - 22 метра, ещё четыре дополнительные ёлочки по 12,5 метров. Длина гирлянд - 2,5 километра.Открытие прошло под аккомпанемент салюта и посмотреть на него пришли тысячи красноярцев. Это стало возможно во многом благодаря финансовой поддержке бизнеса. Металлурги направили на строительство городка более миллиона рублей. "Львиная доля спонсорской помощи - это ОАО "Русал". В этом году фигуры ледовые посвящены единству народов, представляют разные национальности нашей великой страны", - пояснил и.о. руководителя администрации Советского района Красноярска Сергей Шанёв."В 2017 году нами было сделано большое количество различных мероприятий для Советского района, в котором проживает основная масса наших работников. Это и большое количество субботников, высадка деревьев, мы открыли новый сквер в Северном. И открытие этой торжественной ежегодной, как её называют, кразовской ёлки - это ещё одно яркое мероприятие в череде событий уходящего года", - сказал директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода Андрей Руппель.Кразовская ёлка будет работать весь январь. Владимир ЖАРИНОВ











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