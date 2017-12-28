ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





28.12.17 20:51 В Советском районе открылась легендарная "кразовская ёлка"



Фото
Помнят и любят эту ёлку, пожалуй, все красноярцы, они приезжают и из других районов. Для взрослых приготовили ледяные скульптуры, для детей - горки разной степени сложности, новогодние деревья и праздничную иллюминацию. Высота центральной ели - 22 метра, ещё четыре дополнительные ёлочки по 12,5 метров. Длина гирлянд - 2,5 километра.

Открытие прошло под аккомпанемент салюта и посмотреть на него пришли тысячи красноярцев. Это стало возможно во многом благодаря финансовой поддержке бизнеса. Металлурги направили на строительство городка более миллиона рублей. "Львиная доля спонсорской помощи - это ОАО "Русал". В этом году фигуры ледовые посвящены единству народов, представляют разные национальности нашей великой страны", - пояснил и.о. руководителя администрации Советского района Красноярска Сергей Шанёв.

"В 2017 году нами было сделано большое количество различных мероприятий для Советского района, в котором проживает основная масса наших работников. Это и большое количество субботников, высадка деревьев, мы открыли новый сквер в Северном. И открытие этой торжественной ежегодной, как её называют, кразовской ёлки - это ещё одно яркое мероприятие в череде событий уходящего года", - сказал директор по персоналу Красноярского алюминиевого завода Андрей Руппель.

Кразовская ёлка будет работать весь январь.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .